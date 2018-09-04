تعليقاً على حادثة مسبح كفرعبيدا العام.. البلدية توضح!

أصدرت بلدية كفرعبيدا – البترون بياناً “تعليقاً على ما حصل على المسبح العام لبلدية كفرعبيدا نهار الأحد الماضي، وتعقيباً على الردود السلبية والفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجعل مما حصل قضية طائفية عنصرية”.

وأوضح البيان أنّه “لما كانت البلدية وبالتعاون مع شباب الكشاف الماروني يهتمان بالمحافظة على النظافة والآداب والسلامة العامة على شاطئ ضمن نطاق البلدة والذي ترتاده العائلات من كلّ المناطق اللبنانية، ولأنّ الأماكن العامة بحاجة إلى قوانين وتنظيم، فقد وضعت ترتيبات تنظيمية هدفها راحة الرواد وسلامتهم”، مشيراً إلى أنّه “من هذه الترتيبات عدم ارتداء الملابس أثناء السباحة، علماً أنّ البلدية لا تمانع بل تشجع على لباس السباحة الشرعي المخصص للأخوات المحجبات”.

وأشار إلى أنّه “لما كانت إحدى العائلات المرحّب بها قد خالفت ذلك بالنزول إلى البحر بالألبسة، وخوفاً على سلامة النساء الموجودات، توجّهت آنسة وطلبت بكلّ تهذيب واحترام ولياقة متمنية عليهن عدم السباحة بثيابهن، لأنّ ذلك قد يشكل خطراً على حياتهن ويسبّب الغرق”.

وتابع: “هذا التمنّي قوبل بسلبية مطلقة وكلام مشين وتهجّم من أحد الرجال المرافقين للسيدات وكان هذا التصرف السلبي سبباً لتدخل عناصر أخرى، فحصل ما حصل”.

وأكّدت البلدية في بيانها أنّ “كفرعبيدا بعيدة كلّ البعد عن الطائفية والعنصرية وإنّها لا تفرق بين عرق أو جنس أو دين”، داعية “مروّجي الفتن والشائعات إلى عدم تزوير الحقائق والكف عن إثارة النعرات الطائفية تحت طائلة الملاحقة القانونية”.