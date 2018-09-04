في لبنان: بعد أسابيع على فقدانه أولاده، محمد عثر عليهم….وزوجته وصديقتها الى التحقيق

منذ حوالي الـ 3 أسابيع أبلغ المواطن محمّد متلج عن اختفاء زوجته وأولاده الـ 4 متّهماً زوجته بأنّها هي من قامت بأخذهم.

لكن متلج تمكّن مساء أمس الإثنين، من العثور عليهم بعد استلامهم من نقطة عبور المصنع على الحدود اللبنانية – السورية.

المواطن وهو من سكان منطقة التبانة – طرابلس، أوضح أنّ زوجته وبرفقتها نازحة سورية تدعى “هـ. ب.” قامتا بأخذ الأولاد الـ 4 وهم: لمار، عمر، أمير وتولاي إلى الداخل السوري حيث تمكّن بعد أسابيع عدّة من إعادة الأطفال إلى حضنه.

وأفادت المعلومات الأمنية بأنّ الزوجة والنازحة أوقفتا ويتمّ التحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة.