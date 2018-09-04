مئات العائلات السورية انطلقت صباحا من طرابلس عائدة الى بلادها

انطلق مئات العائلات السورية صباح اليوم بحافلات من مدينة طرابلس، حيث تجمعوا امام مركز الهيئة العليا للنازحين التابع للامم المتحدة في معرض رشيد كرامي الدولي منذ الرابعة والنصف فجرا وعلى دفعتين لينتقل قسم منهم قرابة الخامسة وقسم آخر عند السابعة والنصف باتجاه معبري المصنع والعبودية الحدوديين.

واكد النازحون “أن كل التسهيلات من جانب الامن العام قدمت لهم وانهم تواقون للعودة منذ زمن بعيد وان تراب الوطن اغلى من كل شيء”، شاكرين الامن العام على مبادرته الممتازة في تأمين كل مستلزمات العودة.

وكان رئيس شعبة المعلومات في مديرية الامن العام في الشمال العقيد خطار نصر الدين قد تفقد قوافل العائدين بعد ان اعطى التوجيهات لعناصر الامن العام الذين سهروا طوال الليل حتى ساعات الفجر مقدمين كافة التسهيلات اللوجستية للعائلات المغادرة.