وزارة الزراعة تنفي إنتشار “الليشمانيا”.. هذه التفاصيل

اوضحت وزراة الزراعة في بيان ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناولت اخيرا خبرا مفاده، ان وزارة الزراعة والصحة اصدرتا بيانا عن انتشار مرض خطر ومميت يسمى بـ”الليشمانيا” وينتقل الى الإنسان بالاحتكاك المباشر مع الكلاب والقطط.

ونفت الوزارة نفيا قاطعا الخبر، معلنة أنها لم تصدر اي خبر متعلق بهذا المرض، مع الذكر ان المرض ينتقل فقط عبر نوع من البعوض يسمى Sand Fly.

وتمنت من الجهات المعنية عدم بث الإشاعات غير الصحيحة، واستقصاء المعلومات قبل نشرها من الجهات المختصة في وزارة الزراعة. مع احتفاظ الوزارة بحقها في ملاحقة ناشري الخبر”..