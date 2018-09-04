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4 فصول بالأسبوع الأول من أيلول: بعد الحرّ رحّبوا بالأمطار والعواصف الرعدية!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان المناطق الوسطى من القارة الأوروبية ما زالت تعاني من تساقط البرَد الكبير الحجم والثلوج على ارتفاع 2000 متر وهطولات تفوق الخيال مشكّلة السيول والفيضانات وستنحرف تدريجيّاً نحو اليونان وقبرص وتركيا اعتباراً من يوم الخميس لتصل الى لبنان بين الجمعة والسبت فيتحوّل الطقس الى غائم وممطر مع عواصف رعدية، محليّة، على الساحل، وصواعق على الجبال الغربية، دون المناطق البقاعية، لأنّ الغيوم، كما تبدو حتى الساعة، سوف تتمركز على الساحل السوري واللبناني وتطال الجبال الغربية.

هذا وسوف تتدنّى درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتباراً من يوم الجمعة مساءً بخاصة في البقاع لتلامس ال 14 درجة ليلاً و 27 درجة نهاراً.

اذاً استقبلنا ايلول بموجة حرّ خانقة في اوّل اسبوع له ولكنه سينتهي بالأمطار والرعود بخاصة على الساحل.

طقس يوم الأربعاء: تنحسر الموجة الحارة عن الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء وتهب الرياح الغربية الباردة وتحمل معها سحباً وضباباً من المنتظر ان تتكدّس اكثر ظهر الجمعة.

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الحرارة ساحلاً: 31/26

الجبال 1200 متر: 29/19

البقاع: 34/35 نهاراً و 19 ليلاً

الرطوبة: 85% ساحلاً و 25% بقاعاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كلم في الساعة تشتد لتصل الى 40 كلم في الساعة بعد الظهر.

الضغط الجوّي: 1007hpa

لكن لا تفرحوا كثيراً فالموجة الحارة الثانية بعد 11 أيلول.

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