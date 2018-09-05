استعدوا للشتوة الأولى: عواصف رعدية وأمطار غزيرة في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الأسبوع الأول من ايلول يشهد 4 فصول في غضون 7 ايام… من الحرّ الشديد الى الطقس المعتدل والخريفيّ وصولاً الى الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، باختصار: سماء الساحلَي السوري واللبناني ستُضاء بلمعان البروق مصحوبة بالأمطار وتساقط البرَد.

وفي التفاصيل، تجتاح المنخفضات الجوّية وسط اوروبا، وقد سبّبت تساقطاً للثلوج على الجبال التي تعلو 2000 متر تنحرف حالياً نحو تركيا واليونان لتطال في اليومين المقبلين ساحل الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي لا يزال تحت تأثير رياح دافئة، فالتصادم بين كتلة ساخنة وأخرى باردة رطبة، بين سوريا وقبرص وجنوب تركيا، سيسبّب الكثير من العواصف الرعدية والصواعق فوق الساحل والجبال اكثر من البقاع.

تنحسر الموجة اللاهبة يوم الخميس وتتراجع درجات الحرارة بشكل حاد وسريع اعتباراً من ساعات الفجر الأولى، ويتحول الطقس الى غائم مع سرعة رياح تتراوح بين 25 و40 كلم في الساعة. وستتوزّع الأمطار بين الجمعة ظهراً وفجر الأحد على الشكل التالي:

الساحل السوري وعكار وطرابلس وصولاً الى بيروت درجة اولى، الساحل الجنوبي صيدا وصور ومناطق الشوف وعاليه درجة ثانية، الجبال الغربية درجة اولى مع رعود وبروق و(البقاع درجة ثالثة خفيفة خلال نهار السبت).

من المتوقع ان تشهد السواحل تساقطا للبرد وبخاصة في الشمال.

الحرارة ليوم الخميس:

29/30 نهاراً على الساحل و 24 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 26/18

البقاع:29/18

الرطوبة: 60 الى 80%

الضغط الجوّي: 1006hpa

إذاً مزيد من انخفاض بدرجات الحرارة ليومَي السبت والأحد قبل وصول الموجة الحارة الجديدة.