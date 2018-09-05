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السرطان يجتاح لبنان… وسببان يساهمان بانتشاره

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المصدر: وكالات
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خطر الإصابة بمرض السرطان صار ملموساً بالأرقام في لبنان. وزارة الصحة قامت بواجباتها ووضعت الإصبع على مدى انتشار السرطان، فأتت النتيجة زيادة بنسبة 5.6% في العام 2018.

دفع هذا الرقم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى إبلاغ لجنة الصحة النيابية للإطلاع على النتيجة.
أمّا موقع mtv فاختار الدخول مُباشرةً في أسباب هذا الانتشار الكثيف والطارئ لأخطر الأمراض القاتلة، فاتصل بالطبيب المختص الدكتور فادي نصر الذي تحدّث عن الكامن وراء المعطى الجديد في هذا الموضوع.

لا يستفيض نصر في الكلام حول انتشار السرطان في لبنان، إذ يلفت إلى أنّ “الموضوع يحتاج إلى دراسات يتمّ القيام بها على مدى سنوات عدّة لمعرفة مسبّبات هذه الزيادة”.

يتطرّق إلى سببين رئيسين ويُشير في الوقت عينه إلى أنّ “أزمة النفايات التي لم تُحَلّ حتى اليوم، إضافةً إلى التلوّث المتفاقم في البحر والبيئة بشكل عام، توضع في خانة مسبّبات السرطان نظراً إلى استمراريّتها لفترة طويلة”.

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إلى ذلك، يلفت نصر إلى أنّ “الالتهابات المتزايدة بفعل تكاثر النازحين السوريين في لبنان تتسبّب مُباشرةً بمرض السرطان، فـ”هؤلاء، بسبب الظروف السيئة التي عانوا منها مرغمين، يأتون ببكتيريا خطيرة قد تخلق الأمراض لدى الإنسان”.

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