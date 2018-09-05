“الصحة” تقفل دور حضانة وتجمّد تراخيص

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

“بناء على شكاوى وردت على الخط الساخن 1214 لوزارة الصحة العامة بشأن مخالفات في دور حضانة، قامت فرق من دائرة الام والطفل في الوزارة بالتحقق من صحتها عبر كشف ميداني واستماع الى أصحاب الشكاوى والمعنيين في دور الحضانة، وبناء على ما تقدم اصدر وزير الصحة العامة غسان حاصباني اربعة قرارات شملت:

– تجميد ترخيص لدار حضانة في زوق مكايل بعد تعرض طفل جراء حادث عمل لكسر في يده، وتقرر اقفال الحضانة الى حين تسوية التجاوزات.

– تجميد ترخيص لدار حضانة في الشياح وأخرى في طرابلس بسبب تعرض اطفال لعضات متكررة وتقرر اقفال الحضانتين لمدة شهر.

– تجميد ترخيص لدار حضانة في جل الديب بعد تعرض طفل لتعنيف لفظي.

ويعتبر التجميد بمثابة انذار اخير قبل الاقفال النهائي الذي لا تراجع عنه في حال عدم معالجة التجاوزات. وفي حال تكرار المخالفات ستتم احالة الملفات على وزارتي الداخلية والعدل للملاحقة القانونية والقضائية اللازمة.

تذكر وزارة الصحة العامة بخطها الساخن 1214 للتبليغ عن اي مخالفة وتؤكد مواصلة الكشوفات الدورية واستمرار العمل لخلق اسلم المناخات لأطفالنا”