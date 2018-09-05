الطقس سيتحول بدءا من هذا اليوم.. والامطار عائدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة احيانا وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب بدءاً من بعد ظهر يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وتكون طبقات من الضباب على الجبال كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة احيانا مع إنخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم، وتتساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 30 درجة، في الارز من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:14 ساعة غروب الشمس:18:59