تأجيل مهرجان في بيروت.. بسبب الوضع الاقتصادي الحرج!

أعلن مهرجان بيروت الدولي للسينما، اليوم الأربعاء، أن دورته لعام 2018 ستؤجل بضعة أشهر بسبب الوضع الاقتصادي الحرج، بالإضافة إلى المخاوف السياسية الإقليمية المتزايدة.

وأشار بيان صادر عن المهرجان بأن “مهرجان بيروت الدولي للسينما جاهز للانطلاق، ولكننا سنغلق الستارة لبعض الوقت ريثما تتبلور الأوضاع، ونأمل أن نحدّد موعداً جديداً للمهرجان في بداية عام 2019 لتسليط الأضواء على بيروت ولبنان مرّة أخرى”.

وأضاف البيان: “على الرغم من التأجيل، في جعبتنا مجموعة غنية وواسعة من النشاطات والأفلام والاحتفالات، ولكن أبرزها شراكتنا مع أكاديمية فنون السينما وعلومها (AMPAS) التي تنظّم جوائز الأوسكار”.