معلومات عن حركة اسرائيلية باتجاه “كاريش”… ما القصة؟

كشف النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة عن وجود موضوع لا يقل خطورة عن الموضوع الحكومي، وهو “ورود معلومات لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول حركة اسرائيلية باتجاه ما يسمى كاريش (مربع كاريش) القريب من الحدود اللبنانية الفلسطينية واحتمال وجود مكامن مشتركة في ما يتعلق بهذه النقطة.

وأضاف: “كلفت اسرائيل شركة من اجل الاستكشاف على أن يبدأ ذلك في أذار 2019″.

واعتبر بزي أنه مطلوب تحرك سريع وعاجل وفوري من أجل تثبيت الحق اللبناني في هذا الموضوع، والرئيس بري بصدد التحرك من جهته باتجاه وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والشركة الاجنبية المعنية في هذا الموضوع، على أن تتدخل الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها وتتحمل كامل المسؤولية للدفاع عن السيادة الوطنية.”

وأفاد مصدر نيابي للـ”او تي في” انّ الرئيس بري سيطلب من وزير الخارجية جبران باسيل التدخل لدى السلطات اليونانية في موضوع تنقيب شركة يونانية في موقع كاريش.