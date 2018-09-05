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واشنطن تطلب من رعاياها تجنّب السفر إلى لبنان

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المصدر: وكالات
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أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تحذيراً دعت فيه الأميركيين إلى تفادي أو إعادة النظر بالسفر إلى لبنان، خصوصاً بالقرب من الحدود مع سوريا وإسرائيل.

ودعت الخارجية الاميركية في بيان، إلى “تجنّب السفر إلى الحدود مع سوريا بسبب النزاع المسلّح والإرهاب، وإلى الحدود مع إسرائيل بسبب احتمال وقوع نزاع مسلّح، وإلى مخيّمات اللاجئين لإمكانية اندلاع صراع مسلّح كذلك”.

وأشارت إلى ان الحكومة اللبنانية غير قادرة على ضمان حماية المواطنين الأميركيين من جراء إندلاع أي أعمال عنف مفاجئة، بحيث يمكن أن يندلع نزاع طائفي أو مناطقي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار.

ووفق البيان، فإن “الجماعات الإرهابية تُواصل التخطيط لشنّ هجمات تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوّق في لبنان”.

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