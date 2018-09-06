أرسل رسالة اعتذار لأهله ورب عمله واختفى.. ما هو مصير “ايلي”؟

ما هو مصير إيلي؟ لا أحد يعرف حتى الساعة. فقد إدعى والده “ج.ج.” أمام فصيلة الحدث بأن ابنه إيلي قد أرسل رسالة نصية له عبر الواتساب، قدّم فيها الاعتذار منه ومن والدته واشقائه، وأخبرهم فيها أن هذا اليوم سيكون “يومه الأخير في هذه الدنيا”.

وأرسل إيلي ايضاً رسالة نصية لربّ عمله النائب السابق “ش. ج.”، حيث يعمل سائقاً، وأبلغه أنه سيرسل له سيارته مع شخص مجهول، علماً أن إيلي غادر منزل صديقته “أ.ك.” في الحدث متوجهاً الى جهة مجهولة، وقد أقفل هاتفه الأول، فيما لا يجيب على هاتفه الثاني.

ووسط حالة من الرعب تعيشها عائلته التي استنجدت بقوى الأمن، تم استدعاء صديقة ايلي المدعوّة “أ.ك.” والاستماع الى افادتها، كما أشار القضاء بالتعميم عن ايلي للعثور عليه، ويعمل على مخابرته مجدداً في محاولة للاتصال به ومعرفة مكانه.