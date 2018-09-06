“أيلول طرفو بالشتي مبلول”.. أجواء ممطرة في الويك اند!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المنخفضات الجوية انحرفت من وسط اوروبا نحو شمال تركيا وحوض البحر الأسود وسيبدأ تأثيرها على الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من ظهر يوم الجمعة، بحيث سيتحوّل الطقس الى غائم مع امطار ساحلية مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في البقاع.

طقس يوم الجمعة، مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم وممطر، وستستمر الهطولات حتى فجر الأحد يتخللها انفراجات واسعة.

الحرارة على الساحل: 30/24

الجبال 1200 متر: 27/18

البقاع: 28/17

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 40 كلم في الساعة

الرطوبة: 85%

الضغط الجوّي 1006hpa

وأشار خنيصر إلى ان المناطق الساحلية الشمالية والوسطى والجنوبية والجبال الغربية ستتأثر بالأمطار والعواصف الرعدية اكثر من البقاع.