فقط في لبنان.. عامود كهرباء يساعد في إحباط سرقة سيارة أجرة

من محاسن أعمدة الكهرباء غير المضاءة على الطرقات أنّها قد تكون عائقاً أمام نجاح عمليات السرقة وليس العكس، خاصة إذا تجسّد اضطراب السارقين بعدم رؤيتهم لذاك العامود المظلم، فيرتطم السارق به وتفشل عملية سرقة السيارة المرجوّة.

في محلّة غزير، إلتقى السوريان “محمود.ح” و”يحي.ح” ليلاً واتفقا على القيام بعملية سلب، واستقلّا لهذه الغاية سيّارة أجرة عائدة للمدعي “و.ح” طالبين منه إيصالهما الى منطقة أدما.

خلال قيادته السيارة، قام “يحي” بشهر مسدس حربي بوجهه واستطاع الإستيلاء على أمواله وسلسال من الذهب وجهاز هاتف خلوي، وبعد إخراجه من السيارة إنطلق “محمود” بها محاولاً سرقتها، إلاّ أنّه ما لبث أن اصطدم بعامود كهربائي مطفأ الإنارة على الطريق فتركا السيارة المسروقة وفرّا هاربين.

رُفِعت البصمات من داخلها فتطابقت مع بصمات المدعى عليهما وبعد تحريات مكثّفة عًرف مكان إقامتهما فتمّ توقيفهما، حيث أنكر “محمود” أن يكون عالماً بنيّة “يحي” القيام بعملية سلب في حين أكّد الأخير أنّ العملية السلب تمّت بالإتفاق في ما بينهما.

قاضي التحقيق في جبل لبنان طلب في قراره الظني عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة للمدعى عليهما وأحالهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.