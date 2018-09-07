أيلول في ديارنا.. هكذا سيكون الطقس بالأيام!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار لغاية فترة الظهيرة بشكل متفرق ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد بين الحين والآخر خاصة في شمال البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي إلى طقس متقلب اليوم وخلال الأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والمتقطعة ويتكون الضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار لغاية فترة الظهيرة بشكل متفرق ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد بين الحين والآخر خاصة في شمال البلاد.

– الأحد: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة برعد و برق احيانا ورياح ناشطة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 31 درجة، في الجبال من 15 الى 24 درجة، في الأرز من 10 درجات الى 22 درجة وفي الداخل من 17 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 15 الى 45 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,16 ساعة غروب الشمس: 18,54.