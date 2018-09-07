الأمن العام يؤمن عودة نازحين سوريين الأحد عبر 3 معابر

تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا عبر معابر المصنع، العبودية والزمراني، يوم الأحد الواقع فيه 9/9/2018، اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً.
وأعلنت المديرية في بيانها أن نقاط التجمع ستكون كالتالي:
البقاع : المصنع ( مركز المغادرة).
عرسال – وادي حميد.
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* عكار : ساحة مركز العبودية.
ساحة مركز البقيعة.
* شبعا : ثانوية شبعا الرسمية.
* النبطية : متوسطة عبد اللطيف فيّاض.
* صيدا : باحة السراي الحكومي.
* طرابلس : محلة المعرض – قرب UNHCR .
* جبل لبنان : ملعب بلديّة برج حمّود.