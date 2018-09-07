الجدول النهائي لرحلات “الميدل إيست” المُعدّلة

عممت شركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست” البيان الآتي:
“عطفا على البيان السابق عن تأخير مواعيد إقلاع رحلات شركة طيران الشرق الأوسط ليوم الجمعة الواقع فيه 7 أيلول 2018 لأسباب خارجة عن إرادتنا، يهم الشركة الإعلان عن إعادة جدولة معظم رحلاتها بشكل نهائي ليوم الجمعة وفق ما يلي:
الرحلات المعدلة المغادرة من بيروت:
الرحلة رقم المتجهة من بيروت إلى التوقيت الأصلي التوقيت المعدل
ME223 نيس 14:10 16:30
ME422 الرياض 17:50 20:05
ME306 القاهرة 17:45 19:15
ME308 القاهرة 19:55 21:30
ME267 إسطنبول 17:40 19:15
ME281 لارنكا 10:35 13:15
ME273 لارنكا 14:45 16:15
ME428 دبي 16:25 17:30
ME402 الكويت 18:00 21:15
ME434 الدوحة 22:35 23:50
ME418 أبو ظبي 15:35 17:15
ME261 لارنكا 20:00 21:00
ME368 جدة 17:45 19:25
ME442 الدمام 17:35 19:35
ME314 عمان 13:15 16:25
ME436 الدوحة 14:30 16:30
ME253 أثينا 18:30 20:50
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الرحلات المعدلة العائدة إلى بيروت:
الرحلة رقم العائدة إلى بيروت من التوقيت الأصلي التوقيت المعدل
ME224 نيس 18:10 20:35
ME423 الرياض 21:10 23:25
ME307 القاهرة 19:05 20:25
ME309 القاهرة 21:15 22:55
ME268 إسطنبول 20:30 22:05
ME282 لارنكا 11:55 14:35
ME274 لارنكا 16:05 17:35
ME429 دبي 21:40 22:45
ME403 الكويت 21:15 00:30
ME435 الدوحة 02:20 03:35
ME419 أبو ظبي 20:45 22:25
ME262 لارنكا 21:20 22:20
ME369 جدة 21:15 22:55
ME443 الدمام 20:55 22:55
ME315 عمان 15:15 18:25
ME437 الدوحة 18:15 20:15
ME254 أثينا 21:25 23:45