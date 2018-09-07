الجدول النهائي لرحلات “الميدل إيست” المُعدّلة

عممت شركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست” البيان الآتي:

“عطفا على البيان السابق عن تأخير مواعيد إقلاع رحلات شركة طيران الشرق الأوسط ليوم الجمعة الواقع فيه 7 أيلول 2018 لأسباب خارجة عن إرادتنا، يهم الشركة الإعلان عن إعادة جدولة معظم رحلاتها بشكل نهائي ليوم الجمعة وفق ما يلي:

الرحلات المعدلة المغادرة من بيروت:

الرحلة رقم المتجهة من بيروت إلى التوقيت الأصلي التوقيت المعدل

ME223 نيس 14:10 16:30

ME422 الرياض 17:50 20:05

ME306 القاهرة 17:45 19:15

ME308 القاهرة 19:55 21:30

ME267 إسطنبول 17:40 19:15

ME281 لارنكا 10:35 13:15

ME273 لارنكا 14:45 16:15

ME428 دبي 16:25 17:30

ME402 الكويت 18:00 21:15

ME434 الدوحة 22:35 23:50

ME418 أبو ظبي 15:35 17:15

ME261 لارنكا 20:00 21:00

ME368 جدة 17:45 19:25

ME442 الدمام 17:35 19:35

ME314 عمان 13:15 16:25

ME436 الدوحة 14:30 16:30

ME253 أثينا 18:30 20:50

الرحلات المعدلة العائدة إلى بيروت:

الرحلة رقم العائدة إلى بيروت من التوقيت الأصلي التوقيت المعدل

ME224 نيس 18:10 20:35

ME423 الرياض 21:10 23:25

ME307 القاهرة 19:05 20:25

ME309 القاهرة 21:15 22:55

ME268 إسطنبول 20:30 22:05

ME282 لارنكا 11:55 14:35

ME274 لارنكا 16:05 17:35

ME429 دبي 21:40 22:45

ME403 الكويت 21:15 00:30

ME435 الدوحة 02:20 03:35

ME419 أبو ظبي 20:45 22:25

ME262 لارنكا 21:20 22:20

ME369 جدة 21:15 22:55

ME443 الدمام 20:55 22:55

ME315 عمان 15:15 18:25

ME437 الدوحة 18:15 20:15

ME254 أثينا 21:25 23:45