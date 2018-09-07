بعد ضبطه متلبّساً.. “مروّج” يزعم إصابته بإرتجاج في الدماغ

بعد أن ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والعقاقير، حاول “حسان” التملّص من تهمته تحت أي حجة، فتذرع بإصابته بإرتجاج في الدماغ نتيجة وقوعه من مكان مرتفع.

وكان مكتب أمن الضاحية التابع لمخابرات الجيش اللبناني أوقف السوري “حسان. ب” وبتفتيشه عثر بحوزته على 617 حبة من دواء الترامادول، 104حبات من دواء الترمال، 48 حبة من دواء كاريزول، 19405 غراما قائما من حشيشة الكيف موضّبة ضمن كيس نايلون شفّاف، 83 حبة ريفوتريل و272 حبة بنزكسول.

إثر ذلك، تمّ تسليمه الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وبالتحقيق الأوّلي، اعترف بإقدامه على تعاطي المخدرات، زاعماً أنّ كمية المخدرات الكبيرة المضبوطة معه عائدة له بهدف التعاطي وليس الترويج، كونه يعاني من ارتجاج في الرأس نتيجة تعرّضه للوقوع عن عامود كهرباء، وصرّح أنّه يستحصل على هذه الكمية من شخص فلسطيني يدعى “أبو علي” داخل مخيم شاتيلا.

بعد التدقيق في هاتف “حسان” تبين تواصله مع عدّة أشخاص عبر الواتساب أو الاتصالات العادية من بينهم “مصطفى.ن”، “أحمد.ب”، “أحمد.س” و”أحمد.ل”، وبمراجعة ملفات هؤلاء تبين أنه يوجد بحق “أحمد.ب” و”أحمد.ل” أسبقية بجرم التعاطي وبحق “حسان” خمسة أسبقيات بجرم تعاطي وترويج المخدرات.

وقد تمّ استجواب “مصطفى” و”أحمد.ل” فاعترفا بتعاطي الحشيشة والإستحصال عليهما مباشرة من “حسان” وقد تعرّفا على الرسم الشمسي العائد للأخير من أنّه هو المقصود بإفادتيهما.

أصرّ “حسان” لدى مواجهته بتلك الاعترافات على أقواله مفيداً أنّه على معرفة بـ “احمد.ل” و”أحمد.س” و”أحمد.ب” كونهم جيران أما “مصطفى” فمعرفته سطحية جداً به.

وقد أحيل “حسان” للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بجرم الترويج والتعاطي فيما يحاكم باقي المدعى عليهم بجرم تعاطي المخدرات.

المصدر: لبنان24