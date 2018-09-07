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بلبلة ليلا في مطار بيروت: عطل بنظام الحقائب وازدحام بقاعات المغادرة!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام انه تم عند الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم الجمعة ، إصلاح العطل الذي طرأ على شبكة الاتصالات التابعة لشركة sita المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وكان صدر بيان عن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي منتصف الليل أشار الى انه “عند الحادية عشرة من مساء الخميس الماضي الواقع في السادس من شهر أيلول الحالي طرأ عطل على شبكة الاتصالات التابعة لشركة sita المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة وتقوم الوحدات المعنية بإصلاح الأعطال بالسرعة القصوى.

وتقدمت إدارة المطار من جميع المسافرين بالاعتذار عن هذا التأخير على أن يصدر لاحقا بيان عن المديرية العامة بآخر المستجدات”.

ولاحقا، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية MEA تأخير مواعيد إقلاع كل رحلاتها ليوم الجمعة الواقع فيه 7 أيلول 2018 لاسباب خارجة عن إرادتها.

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