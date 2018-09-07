هام للصيادين اللبنانيين.. ممارسة هوايتكم في هذه المناطق ممنوعة!

أصدرت بلدية بشري قرارا بمنع الصيد البري في منطقة الارز وجبال المكمل وذلك بهدف حماية غابات الارز الجديدة والقديمة في سفوح المكمل من خطر الصيد والصيادين، بالاضافة الى الخطر الذي يهدد هواة المشي. وكلفت الشرطة البلدية والنواطير التطبيق فورا حفاظا على الغرسات الجديدة وعلى التنوع البيولوجي في المنطقة. ويتضمن القرار الاستعانة بالقوى الامنية لمؤازرة الشرطة البلدية عند الحاجة.

ولقد لاقى القرار ترحيبا واسعا من البيئيين في المنطقة الذين شكروا البلدية ورئيسها فريدي كيروز ما يقوم به في سبيل الحفاظ على الارز والغابات المزروعة حديثا.