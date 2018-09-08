بالفيديو: إنسحاب لبنان من مهرجان في أوزبكستان: نرفض وجود اسرائيل بلجنة التحكيم

على حسابها على “فيسبوك”، نشرت المغنية حنين أبو شقرا تسجيل فيديو برفقة زملائها المشاركين في مهرجان ومسابقة “مقام” في مدينة “شهرسبز” في أوزبكستان.

وفي الفيديو كشفت حنين أنّ إسرائيلياً كان في لجنة التحكيم، ولذلك قررت البعثة اللبنانية المشاركة من المهرجان الإنسحاب.

وطلبت البعثة اللبنانية من رئاسة مهرجان “مقام” وقف مهام الشخص الاسرائيلي في لجنة التحكيم ووعدم رفع العلم الاسرائيلي كشرط لعودة مشاركتها في المهرجان.

وأكدت حنين ان البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان حتى تنفيذ المطالب، مشيرةً الى ان مجموعات عربية أخرى مشاركة في المهرجان اتخذت القرار نفسه.