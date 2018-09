بالصور: باسم الحبّ.. جمانة حداد “تزوّج” عروسين على شاطئ صور

نشرت الاعلامية جمانة حداد صوراً على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتوسط عروسين في حفل زفاف على شاطىء البحر، حيث تظهر في الصور على أنها هي من عقدت قران العروسين.

وقد أرفقت حداد، المرشحة السابقة للانتخابات النيابية الصور بتعليق جاء فيه: “لقد زوجتهما للتو. باسم الحبّ الذي منحني شرف أن أجمعكما هذا المساء، أعلنكما من الآن فصاعداً زوجةً وزوجها”.

وفيما استغرب بعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا التصرّف لحداد متسائلين عن “صفتها” لاقامة مراسم مشابهة، اعتبر آخرون أن الأمر مجرد مشهد تصويري ولا يمت الى الواقع بصلة.

يشار الى أن حفل الزفاف هذا اقيم على احد شواطئ مدينة صور.

And I’ve just married them!

باسم الحبّ الذي منحني شرف أن أجمعكما هذا المساء، أعلنكما من الآن فصاعداً زوجةً وزوجها ❤️🙏#civilwedding #secularceremony #lebanon #tyre #joumanahaddad pic.twitter.com/PaR26LHvum

