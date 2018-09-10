بعد الغريق.. موجة لاهبة ستضرب لبنان مصدرها شبه الجزيرة العربية

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” انه بعد تعرّض المناطق الوسطى والشمالية في لبنان لهطولات طوفانية ادّت الى تشكل السيول بخاصة في الضنية، وبعد الهلع الذي سببته الفيضانات في عدة بلدات وقرى لبنانية، الحرارة سترتفع بشكل حاد بخاصة في البقاع ليومين.

يستمر الطقس الممطر اليوم الإثنين على الساحل وبشكل متفرق ومحلي وللمناطق الشمالية حصة من الأمطار والرعود، على ان يستقر اعتباراً من فجر يوم غد الثلاثاء.

مساحات شاسعة من البساتين أغرقتها المياه، منازل كثيرة اخترقتها السيول، طرقات عديدة اقفلتها الصخور التي جرفتها قوة المياه، سيارات علقت على الطرقات وتحدّى اصحابها الوضع المأساوي وراحوا يسبحون بمياه السيل الوحلة…

انها الشتوة الأولى التي امتدت من مساء الجمعة الى مساء الإثنين يتخللها امطار غزيرة، ستنحسر ويحل مكانها رياح جنوبية شرقية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.

طقس لبنان ليوم الثلاثاء، مشمس الى غائم مع بداية ارتفاع درجات الحرارة التي ستسجل:

على الساحل: 30/31 نهاراً و 25 ليلاً

في البقاع: 29/18

الجبال 1200 متر: 27/17

الرياح: غربية سرعتها بين 15 و 30 كلم في الساعة.

الرطوبة: 75%

الضغط الجوّي: 1012hpa

إذا موجة لاهبة ستضرب لبنان وسوريا وفلسطين والأردن بسبب نشاط المنخفض الهندي الموسمي الذي سيمدد من شبه الجزيرة العربية كتل شديدة الحرارة نحو المناطق الشمالية فترتفع درجات الحرارة في البقاع بمعدل 9 الى 10 درجات اي من 27 و 28 درجة كما كانت أمس الأحد والإثنين الى 37 درجة وربما 38 بين البقاع ودمشق وتستمر 3 ايام، اعتباراً من 12 ايلول.