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تجنبوا سلوك الطرقات المؤدية الى الضاحية الجنوبية.. بدءاً من اليوم

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الداخلي- شعبـة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

“لمناسبة ذكرى عاشوراء تتخذ تدابير السير التالية:

تجنب سلوك الطرقات المؤدية الى الضاحية الجنوبية يومياً اعتباراً من الساعة 18.00 من اليوم 10/09/2018 ولغاية الانتهاء من المجالس العاشورائية.

على أصحاب الشاحنات الكبيرة وآليات الـ ” بيك أب” تجنب سلوك الطرقات المنوه عنها أعلاه اعتباراً من الساعة 16.00 وطيلة الفترة المذكورة.

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كما يطلب من المواطنين عدم تسيير طائرات مسيرة ( درون ) خلال هذه الفترة.

لذلـك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمات، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.

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