اختفاء شابين لبنانيين في السويداء

فُقد الإتصال بالشابين فراس حسين الصايغ وباسل نعيم الأحمدية وهما لبنانيا الجنسيّة من قرية شارون قضاء عاليه، على أوتوستراد دمشق – السويداء.

وتُشير المعلومات الأوليّة، الى أنّ مجموعة تابعة للجيش السوري، أقدمت على اختطاف الشّابين أثناء توجّههما من لبنان الى السويداء، حيث تقوم زوجة أحد اللبنانيَين بزيارة عائلية، وذهبا لإحضارها.

وعُلم أنّ الشّابين كانا يستقلاّن سيّارة من نوع BMW, وكان آخر اتصال معهما بعد خروجهما من دمشق باتجاه السويداء، قبل أن يُفقد كليّاً.

وأفادت مصادر خاصّة، أنّ “جهّات سياسيّة دخلت على الخطّ بهدف العمل على الإفراج عن الشّابين في أسرع وقت ممكن.

رصد موقع ليبانون ديبايت