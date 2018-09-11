الحريري وعد في الضاحية ووفى في لاهاي

علِم “لبنان 24” من مصادر مطلعة أن الرئيس المكلف سعد الحريري كان قد بعث برسالة إلى “حزب الله” قبل سفره إلى لاهاي، مطمئناً الحزب عبرها إلى أن تيار “المستقبل” سيتمسك بشراكته الوطنية مع “حزب الله” في الداخل اللبناني بغض النظر عن قرارات المحكمة الدولية، وأن الإستقرار سيبقى أولوية وكذلك الحفاظ على التوازنات السياسية الداخلية.

وأكدت المصادر أنه وبعد الإستماع إلى كلمة الحريري في لاهاي تبين أنه وفى بوعده الذي قطعه في لبنان، إذ قال الحريري: “منذ البداية طالبنا بالعدالة لانها تحمي لبنان ولن نلجأ الى الثأر”. وأضاف: “أنا في موقع مسؤول ويجب أن أضع مشاعري جانباً”…