بدء إجراءات الإفراج عن اللبنانية منى مذبوح

أكد دفاع اللبنانية منى مذبوح، عماد كمال وسهى أحمد، أنهما سددا الغرامة التي أقرتها محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بحق موكلتهما البالغة 30 ألف جنيه، وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية.

وأضاف الدفاع أن منى مذبوح ستتجه، اليوم الثلاثاء، إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ بعض التدابير الاحترازية، ثم إلى الأمن العام لاستكمال إجراءات الإفراج عنها.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة قضت، الأحد، بتخفيف سجن اللبنانية منى مذبوح من ٨ سنوات إلى عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ 30 ألف جنيه لاتهامها بسب الشعب المصري.