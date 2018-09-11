تقلبات أيلول “المجنون” مستمرة.. يومان من الحرّ في لبنان والحرارة 36!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الأمطار انحسرت وانحسر معها الجوّ البارد الذي سيطر على الداخل بخاصة في ساعات الليل، ويعود السبب الى الرياح الجنوبية الشرقية الحارة التي تتوجه من شبه الجزيرة العربية نحو سوريا والأردن بعد ظهر الثلاثاء والتي سترفع درجات الحرارة في البقاع الى ما يقارب 36 درجة و37 في دمشق.

أمّا فيما يختصّ بوضع ولايتي North Carolina و New York فقد سيطر الهلع على السكان بعد ان رفعت درجات الخطر الى الحالة القصوى بسبب اقتراب الإعصار Florence، نحوهما ويتوقّع ان تصل سرعة الرياح الى 255 كلم في الساعة ونسبة الهطولات الى 900 ملم في اليوم ما يؤدي الى إخفاء معالم الطرقات وإغراقها في المياه كما حدث في تكساس العام الماضي.

بالعودة الى طقس لبنان ليوم الأربعاء، فسيكون مشمساً وحاراً بخاصة في البقاع.

الحرارة على الساحل (جبيل الى صور): 32/27

طرابلس: 34/27

الجبال 1200 متر: 31/22

البقاع: 35–37 نهاراً و 22 ليلاً

الرطوبة: 85% ساحلاً و 20% بقاعاً

الرياح: جنوبية شرقية في الداخل وجنوبية غربية على الساحل.

الضغط الجوّي: 1011hpa