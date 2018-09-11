ماذا قال الحريري قبيل بدء المرافعات في قضية اغتيال والده؟

نشر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حسابه عبر انستغرام من خلال خاصية Story صورة له ولوالده الشهيد الرئيس رفيق الحريري قبيل بدء جلسات المرافعة النهائية في قضية اغتيال الشهيد.

وأرفق الصورة بالقول التالي: “متمسكون بالحقيقة، لمعرفة من يقف وراء اغتيال رفيق الحريري وكل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان وبالعدالة، ليلقى القاتل عقابه، ويستقيم الحق في أرض الحق”.

وتبدأ اليوم المرافعات النهائية أمام المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واتخذت كل الإجراءات الأمنية واللوجستية لحضور الحريري والوفد المرافق.

المصدر: ليبانون ديبايت