ما حقيقة وفاة أحد أبرز مذيعي قناة المنار؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد عن وفاة الاعلامي الزميل في قناة المنار علي المسمار، الا أن زملاءه في المحطة عينها غردّوا عبر “تويتر” مؤكدين أن لا صحة لهذه الاشاعة وأنه بخير.

وانتشرت اشاعة وفاة المسمار اثر دخوله الى المستشفى لاجراء عملية جراحية للمرة الثانية من دون الكشف عن نوع مرضه.

يشار الى أن مسمار من أبرز وجوه قناة المنار، وقد عُرف عنه تأثره الشديد خلال تقديم نشرات الأخبار في فترة حرب تموز، وهو مشهور بعبارة “فاصل ونواصل” التي اصبحت علامة فارقة في نشراته المسائية.

لا صحة لما يُشاع عن وفاة الزميل #علي_المسمار وهو بصحة وعافية ويتماثل للشفاء..

نرجو من المغردين الكرام توخي الحذر في نشر أي خبر قبل التأكد منه.. pic.twitter.com/XddIreQjFq — زينب عواضة (@awadazeinab1) September 10, 2018