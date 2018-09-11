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نائب “يستعين” بحلّ راغب علامة لأزمة المطار!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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توقّف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر عند أزمة مطار رفيق الحريري الدوليّ، مقدّماً “رؤيته” حول الموضوع، اذ نشر اليوم الثلاثاء تغريدة على حسابه الرسميّ عبر موقع تويتر، أشار فيها الى أنّ “مساحة مطار رفيق الحريري الدولي 5.5 كلم مربع واستقبل ٨ مليون مسافر عام ٢٠١٧ أما مساحة مطار نيس (فرنسا) فتبلغ 3.7 كلم واستقبل ١٣ مليون مسافر عام ٢٠١٧”.

جابر اعتبر أنّ “المطار بحاجة إلى تنظيم وليس إلى توسيع بمبلغ خيالي من ١٠٠ مليون دولار في ظل وضع إقتصادي منهار”.

اللافت في تغريدة جابر، أنّها مأخوذة من منشور سبق أن كتبه الفنان راغب علامة يوم امس الاثنين، الأمر الذي اعتبره عدد من ناشطي “تويتر” في غير مكانه الصحيح لنائب في موقع المسؤوليّة ولا سيّما في أزمة تتعلّق بفضيحة كبرى كتلك التي حصلت في المطار.

وسبق أن تناولت بعض المواقع الفنية والإخباريّة تغريدة السوبر ستار تحت عنوان “راغب علامة يقدّم حلاً لأزمة المطار”.

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المصدر: ليبانون ديبايت

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