المخدرات تجتاح المتن على عينك يا دولة.. وعملية امنية في أنطلياس!

كَثُرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ترويج المخدرات بشكل علني في نطاق المتن الشمالي وقد سُجلت حركة لافتة لمروجين يعملون لصالح علي منذر زعيتر الملقب بـ “ابو سلة” و”علي مدلج” الذي يتخذ من منطقة بياقوت مقراً لإقامته (أحياناً) ولإنطلاق بعض عملياته وفق المعلومات التي حصل عليها موقع “رادار سكوب”.

وتواردت شكاوى عدة عن تواجد أحد الأشخاص على متن دراجة نارية يتنقل بحرية ويُروج المخدرات على مقربة من المشروع الانطوني في منطقة أنطلياس حيث تم رصد عدد من السيارات الذين يتوقفون على خط (نهر أنطلياس) بإنتظار وصوله لتلبية حاجتهم من المخدرات .

إثر ذلك وبعد مراقبة ومتابعة دامت لأسابيع، تمكنت دورية من فصيلة أنطلياس في قوى الامن الداخلي من ضبط المروّج وهو من التابعية المصرية بالجرم المشهود، الذي اعترف أنه يعمل لصالح “علي مدلج” منذ حوالي 3 اشهر في نطاق المتن على طول الخط الممتد بين “دير الصليب” في جل الديب وصولاً الى مفرق “الفوار” في أنطلياس وقد ضُبط بحوزته كمية من مخدر السيلفيا.

المصدر: رادار سكوب