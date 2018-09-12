طقس صيفي.. ولكن الخميس سينقلب مع احتمال أمطار!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر وظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى متقلب اعتبارا من بعد ظهر يوم الخميس.

الطقس المتوقالخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر وظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

ع في لبنان:

الاربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع احتمال تساقط امطار خفيفة صباحا ورياح ناشطة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، في الجبال من 17 الى 26 درجة، في الارز من 14 الى 23 درجة وفي الداخل من 17 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

الانقشاع: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق