مفاجآت أيلول أعاصير وزلازل.. وفي لبنان موجة حارة تليها أخرى معتدلة

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” انه تسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط رياح مدارية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية وترفع درجات الحرارة يومَي الأربعاء والخميس بشكلٍ ملحوظ وحاد في الداخل وعلى الجبال وسوف تليها، على الفور، كتل معتدلة مصدرها جنوب اليونان. اذا سيكون الطقس في لبنان يوم الخميس مشمساً وصافياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ساحلاً والحرارة في البقاع.

من جهة أخرى، أشار خنيصر إلى ان الولايات الشرقية في أميركا تتحضر لوصول “المدمّر” الذي يرى فيه خبراء الطقس انّه سيشابه إعصار HAZEL الذي حوّل virginia سنة 1954 الى بحيرات محت كل معالم الطرقات فيها، ما دفع بحكام الولايات الشرقية منذ امس الثلاثاء ، بإجلاء السكان للحفاظ على ارواحهم وسلامتهم من اعصار Florence الذي سيضرب مساء اليوم الأربعاء المنطقة، وستصل رياحه الى 250 كلم في الساعة وأمطاره الى ما يقارب 1100 ملم في اليوم.

بالمقابل، تحذّر السلطات في الفيليبين والصين من وصول المدمّر الأكبر في المحيط الهادئ وهو اعصار Mangkhut الذي بدأ يدخل في الدرجة الخامسة وتقوم، حالياً هذه المناطق بإجلاء السكان ورفْع درجات الخطر الى الحالات القصوى بسبب رياحه التي ستصل الى 330 كلم في الساعة وامطاره التي ستلامس 1200 ملم في اليوم،

أيلول كشف عن اوراقه فتبيّن انه يخبئ كوارث عالمية ستهزّ العالم في هذا الأسبوع.

وبالعودة الى اخبار الطقس في لبنان، الذي سيكون مشمساً وحاراً بعد الفيضانات التي ضربت مناطقه الشمالية، سوف تسجل الحرارة 32/26 ساحلاً

على الجبال 1200 متر: 30/21

في البقاع: 34/36 نهاراً و 21 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية بقاعاً و شمالية غربية حارة ساحلاً

الرطوبة: 88% ساحلاً و 20% بقاعاً

الضغط الجوّي: 1011hpa