وزارة الصحة للمواطنين.. لا تشربوا من هذه المياه

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي:

بعد الكشف عن عدّة حالات التهاب الكبد الفيروسي الألفي (ريقان) ناجمة عن تلوث المياه في حي عين الذهب في بلدة دانبو- قضاء عكار، قام فريق من وزارة الصحّة العامّة بأخذ عينات مياه من مصادر متعددة وايداعها المختبر المختص، وجاءت النتائج غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

بناء على ذلك، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني كتابا الى وزارة الطاقة والمياه من أجل متابعة الموضوع وكتابا إلى محافظ عكار بالإيعاز للجهات المختصة من أجل تحذير المواطنين من إستخدام المياه الشبكة من دون تعقيمها.

وطالبت وزارة الصحة العامة من جميع المواطنين عدم استهلاك مصادر المياه المذكورة للشرب وعدم استخدامها في الطبخ او غسل الخضر وكذلك تعقيم الخزانات بشكل مستمر لحين قيام الجهات المعنية بمعالجة المسألة وتأمين مياه صالحة للشرب وتسوفي المواصفات اللبنانية المعتمدة.

المصدر: الجديد