آبل تكشف عن ساعة مميزة وهواتف جديدة!!

هديل كرنيب – موقع النهار

أخيراً وبعد العديد من التسريبات والشائعات كشفت شركة أبل العملاقة رسمياً وخلال حدث ضخم أقامته في قاعة “ستيف جوبز” في مقر الشركة في الولايات المتحدة عن أبرز منتجاتها وأجهزتها لهذا العام.

إفتتح الحدث الرئيس التنفيذي لشركة ابل “تيم كوك” الذي قال ان شركة ابل على وشك ان تشحن 2 بليون جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS، وان متاجر ابل تستقبل الآن أكثر من 500 مليون زائر سنويًا.

Apple Watch 4S

بعد ذلك بدأ كوك حديثه عن ساعة ابل المحدثة الجديدة Apple Watch 4S والتي جاءت بتصميم مبتكر وبإضافات وتحسينات مميزة.

وتمتاز ساعة Apple Watch 4S بشاشة يصل حجم طولها وعرضها بين 40 و44 ميليمتراً،وهي أكبر من الإصدار السابق الذي كان يبلغ 38 و42 ميليمتراً، وتعرض الساعة الجديدة الآن معلومات أكبر ومزيد من المحتوى في الصور والخرائط والتقويم.

كذلك تمتاز الساعة الجديدة بجودة أفضل لتسجيل الصوت بنسبة 50 في المئة وقدرتها على تسجيل جميع البيانات لتطور صحة مرتديها مما يساعد على الوقاية المبكرة من أمراض كالسكتات والجلطات القلبية.

ليس هذا وحسب فالساعة الجديدة تقوم تلقائيًا باستدعاء خدمات الطوارئ وترسل موقعك إلى جهات اتصال الطوارئ.

وحصلت أبل على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء FDA قبل إصدارها الساعة الجديدة التي تتضمن خيارات تضاهي العديد من الأجهزة الطبية المعتمدة.

أما فيما خصّ بطارية الساعة، فيصل عمرها الى 18 ساعة عمل طول النهار، والى 6 ساعات في أوقات التمارين واستخدام الـ GPS، أما سعر الساعة الجديدة المتضمنة لكافة الخواص المتاحة بما فيها شبكة الهواتف، فيبلغ 499 دولاراً أميركياً، في حين ستبلغ النسخة العادية 399 دولارا أميركياً.

هواتف ايفون الجديدة

وبالإضافة الى ساعة ابل، كشفت الشركة عن هواتفها الجديدة الثلاثة iPhone XS و iPhone XS MAX و iPhone XR.

iPhone XS و iPhone XS MAX

ويأتي هاتف iPhone XS بالألوان الذهبية والفضية والرمادية، وهو يأتي بشاشة عرض قياس 5.8 بوصة، في حين تأتي شاشة iPhone XS MAX بحجم 6.5 بوصة، وكلا الهاتفين يشتركان بتصميم من الستانلس ستيل وبشاشة تملأ الواجهة الأمامية ويأتيان بتقنية OLED، وهي من أغلى وأفضل أنواع شاشات الهواتف في العالم، كما يعمل كلاهما بنظام IOS 12.

وعزّزت أبل هاتفيها الجديدين بقدرات جديد الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم، كما يعتمد الهاتفان على معالج A12 الحديث بتقنية 7 نانوميتر ويدعم الهاتفان خاصية Face ID لفتح الجهاز ببصمة الوجه، والهاتفان مضادان للماء حتى عمق يفوق المترين.

هاتف iPhone XS سيأتي بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، في حين سيتوافر بثلاث نسخ، الأولى بذاكرة تخزين داخلي 64 جيجابايت، والثانية 256 جيجابايت، والثالثة 512 جيجابايت. لكن آيفون Xs Max سيتاح بمساحة تخزين تبلغ 521 جيغايت

أما في ما يخص الكاميرا، فيأتي الهاتفان بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، وتحمل بعض التحسينات والتعديلات، كما يستطيع الجهازان تشغيل رقمين مختلفين على شريحة واحدة، وبزيادة في قدرة البطارية عن الجيل السابق من iPhone X.

ويأتي هاتف iPhone XS بسعر يبدأ من 999 دولارا، وسوف يكون متاحا للحجز المسبق بدءًا من 14 أيلول، أما ايفون XS MAX فسيبدأ سعره إبتداءً من 1099 دولاراً أميركياً وسوف يكون متاحاً كذلك للحجز المسبق بدءاً من 14 ايلول، والألوان المتاحة ستكون الرمادي والأسود والذهبي والفضي.

iPhone XR

وبالإضافة الى الهاتفين السابقين، كشفت ابل عن هاتف ثالث يُعتبر من فئة الهواتف المتوسطة أطلقت عليه اسم iPhone XR، وهو مصنوع من الألومنيوم، ويتوفر بخمسة ألوان وتصميم مختلف بكاميرا واحدة وشاشة LCD يبلغ قياسها 6.1 بوصة.

ويتميّز هذا الهاتف أيضاً بتقنية التعرف على الوجه باستخدام بكاميرا “عميقة حقيقية”، بدقة 12 ميجابكسل، أحادية العدسة، كما يدعم الهاتف معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، ويدعم وضع شريحتين اتصال ومعيار بلوتوث 5.0 مع بطارية تصمد أكثر من بطارية آيفون 8 بلس بساعة ونصف.

وسيأتي الهاتف بثلاث سعات للتخزين هي 64 و128 و256 جيجابايت، وسيبدأ سعره من 749 دولار أميركي، علماً أنه سيتوفر ابتداء من 19 تشرين الأول القادم.