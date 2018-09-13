إذا تعرّضتم للإبتزاز لإنجاز معاملاتكم الرسمية.. اتّصلوا بالخطِّ الساخن!

أصدرت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة – بياناً جاء فيه: “في إطار حملتها لمكافحة الفساد، تقوم المديريّة العامّة لأمن الدولة بمؤازرة مفتّشين عامّين من مديرية التفتيش المركزي للقيام بعملهم الرقابي في إدارات الدولة على مختلف الأراضي اللبنانية.

وتعلن المديريّة العامّة عن وضع الخط الساخن رقم 924777-71 بتصرّف المواطنين، وتدعو كلّ شخص يتعرّض للإبتزاز أثناء إنجاز معاملاته في أيّ إدارة أو لديه أيّ معلومات عن مخالفات وظيفيّة، إبلاغها فوراً عبر هذا الخطّ، ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبلها بالتنسيق مع القضاء المختصّ والأجهزة الرقابيّة المعنيّة.

إنّ هذه المديريّة، إذّ تُعوّل على المسؤولية الوطنية لدى المواطنين، تدعوهم الى التعاون الجدّي معها لمكافحة الفساد والعمل معاً لإستنهاض الوطن بجميع مؤسساته”.