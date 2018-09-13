اسبوع النكبات: بين الشرق والغرب اعاصير وفيضانات وسيول.. ماذا عن لبنان؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” أن فوضى عارمة تضرب الأرض من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، حيث تكون بلدان مهددة بالغرق ودول تأمر بإجلاء السكان واوامر رؤساء قيد التنفيذ: اخلوا المستشفيات من المرضى وانقلوهم الى مناطق آمنة، فالكارثة ستطل بعد ساعات قليلة.

شهد طقس الحوض الشرقي للبحر المتوسط تمدداً للكتل الحارة، لكنّها ستنحسر بشكل سريع مساء اليوم الخميس ليتحوّل طقس لبنان وسوريا الى معتدل نهاراً وبارد ليلاً بسبب المنخفضات الجوية التي انحرفت نحو تركيا واليونان. ويُنتظر ان تتحوّل الى عالية الفعالية في اسطنبول وحوض البحر الأسود مصحوبة بأمطار طوفانية وتساقط غزير للبرَد. وقد حذرت السلطات التركية من تخوّف تشكل السيول والفيضانات في اسطنبول، سوف يتأثر لبنان برياح شمالية غربية باردة تساهم في انخفاض درجات الحرارة بخاصة في الداخل.

طقس لبنان ليوم الجمعة، مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة التي ستسجّل:

على الساحل: 30/25

الجبال 1200 متر: 26/16

البقاع: 27/16

الرياح: غربية باردة الى معتدلة سرعتها بين 25 و 35 كلم في الساعة

الرطوبة: 85%

الضغط الجوّي: 1012hpa

على صعيد متصّل تتحضّر الفيليبين لحدث كارثي لأنّ اعصار Mangkhut المزمع ان يضربها بقوّة خمس درجات، ومن ثم ينتقل الى الصين، سيحمل امطاراً اشد غزارة من Florence، لذلك وجّهت السلطات نداءات بإخلاء المدن والتوجّه الى مناطق آمنة.

امّا الكارثة المرتقب حدوثها في North Carolina اليوم، فستبدأ بعد ظهر الخميس بحيث يتحوّل الجو الى غائم وتشتد سرعة الرياح لتصل فجر الجمعة الى 200 كلم في الساعة وتبلغ ذروتها السبت مع 250 كلم في الساعة الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي بإعطاء اوامر مشددة بإخلاء الولاية التي يُتوقع ان تصبح مستنقعات كما حصل العام الماضي في تكساس مع اعصار Harvey.

بالمقابل، تتعرّض تونس والجزائر لأسوأ منخفضات جوية تسبب الفيضانات وجرف الوحول والأتربة. ويتوقع علماء الزلازل بأن تضرب عدة زلازل المناطق الواقعة على سواحل الحيطات الذي يُعرف بالزنار الناري.