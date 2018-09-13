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بالفيديو.. الناشط جو رحال “يحرج” المرعبي ويسأله التالي

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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في تعليق على تصريحات وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، والتي أدلى بها عبر قناة الـ”LBCI”، إذ أثارت الجدل خصوصاً أنّه تعرّض فيها للمعوّقين، وجّه الناشط السياسي والإجتماعي جو رحّال عبر قناة لـ”المستقبل” السؤال التالي: “إذا حدن من ولاد الوزراء والنواب على كرسي شو بيعملو؟ او ساعتها بغيرو القانون”.

تجدر الإشارة إلى أنّ رحّال شاب طموح من ذوي الإحتياجات الخاصة، يثابر على العمل ليؤكّد أنّ الإعاقة ليست عائقاً أمام تحقيق الطموح والمستقبل الزاهر.

وكان المرعبي قال في تقرير بثّته الـ”LBCI” ما حرفيته: “ما ضل معاق وما ضل واحد مثل ما بقولوا في عندو اعاقة، ما وظفه جبران باسيل في ادارات الدولة، بينما عنا خريجين جامعات بلا شغل”.

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Posted by Joe Rahal on Tuesday, 11 September 2018

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