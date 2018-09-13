بيان هام من وزارة البيئة الى الصيادين حول رخص الصيد..

نفت وزارة البيئة اليوم الاخبار المتداولة في بعض المواقع الالكترونية حول إلزام الصياد في حال امتنع عن تجديد رخصة الصيد البري لسنة واحدة، ان يدفع عند التجديد في السنة التالية، رسم السنة التي فاتت.

ولفتت في بيان الى ” ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وانه لم يصدر بتاتاً عن الوزارة أي قرار او بيان بهذا الخصوص. ونظراً لكثرة الشائعات التي تصدر بإستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لمجموعات الصيادين او في الاعلام، والتي تتعلق بأخبار عارية عن الصحة عن اجراءات رخص الصيد البري التي تعتمدها وزارة البيئة، تتمنى الوزارة التوقف عن بث مثل هذه الشئعات والاخبار وإلا فإنها ستُضطر آسفة للقيام بالملاحقة القانونية اللازمة لاصحاب هذه المقالات والمنشورات وما تتضمّنه في بعض الاحيان من قدح وذم “.