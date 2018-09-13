تركي يبتز سيّدة عربية ويهدّدها بنشر صورها غير اللائقة.. هذه اعترافاته

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “بتاريخ 12/9/2018 ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى من المدعية أ.ع.ع. (تحمل إحدى الجنسيات العربية) ضدّ المدعو H.Z.A (مواليد عام 1985 – تركي الجنسية)، وذلك بجرم تشهير بالسمعة وابتزاز بواسطة الهاتف.

وبالإستماع إلى إفادة المدعية صرحت أنّها تعرفت على المدعى عليه في لبنان منذ سنتين، وأنّها أقامت معه علاقة عاطفية عبر الهاتف وأخذ لها صوراً وهي بحالة غير لائقة، وبعدما طلبت منه إنهاء هذه العلاقة هدّدها بنشر صورها، طالباً منها مبلغ 300,000$ مقابل عدم نشرها. وبنتيجة التحريات والإستقصاءات المكثّفة، تمكّن المكتب المذكور من توقيف المشتبه به في محلة برج حمود. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه”.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين “عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتمّ استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات”.