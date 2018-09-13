موظّفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصموا مطالبين بدفع مستحقّاتهم

نفّذ موظفو “مستشفى صيدا الحكومي”، اليوم الخميس، اعتصاماً أمام باحة المستشفى، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم المستحقة منذ 3 أشهر، مناشدين وزيري الصحة العامة والمال في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني وعلي حسن خليل دفع مستحقاتهم على أساس قانون الـ 46 ومندرجاته.

ووجّه رئيس لجنة المتابعة لموظفي المستشفى خليل كاعين “صرخة للمعنيين”، فقال “إنّنا كموظفين لم نتقاضى رواتبنا منذ 3 أشهر. وللأسف هذا المستشفى بات مقراً للفساد، بدءاً من الكبار وصولاً إلى أصغر موظف”.

وطالب “الإدارة الفاسدة بالاستقالة، لأنّ رواتبنا حق مقدس وديون ممتازة، فنحن نعمل في مؤسسة استشفائية”، مضيفاً: “ونطالب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني بوضع يده على مستشفى صيدا الحكومي، لانّ الوضع بات لا يحتمل. لقد بلغ العجز 18 مليار ليرة. لماذا؟ بسبب الادارة الفاسدة التي تمنع جهاز التفتيش من القيام بدوره، بحماية من قبل السياسيين. ولو وجد مئة مليار في المؤسسة هذا الشهر في الشهر التالي ستذهب ادراج الرياح بسبب المصالح الخاصة للإدارة لابقائها على فسادها”.