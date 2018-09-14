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إليكم أسماء المحلات التي تقوم بتركيب لوحات آمنة..

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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نشرت غرفة التحكم المروري بيانا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى المواطنين، اشارت فيه الى المحلات المرخصة التي تقوم بتقديم وتركيب لوحات آمنة، مؤكدة أن “كل تقديم وتركيب لوحة في غير هذه المحلات هو مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

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