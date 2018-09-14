إليكم أسماء المحلات التي تقوم بتركيب لوحات آمنة..

نشرت غرفة التحكم المروري بيانا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى المواطنين، اشارت فيه الى المحلات المرخصة التي تقوم بتقديم وتركيب لوحات آمنة، مؤكدة أن “كل تقديم وتركيب لوحة في غير هذه المحلات هو مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

تذكر هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المواطنين الكرام بأن المحلات المرخصة التي تقوم بتقديم وتركيب لوحات آمنة هي على الشكل التالي:

وأن كل تقديم وتركيب لوحة في غير هذه المحلات هو مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء pic.twitter.com/QNYLFefga5 — التحكم المروري (@tmclebanon) September 14, 2018