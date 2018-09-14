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اقفال الإدارات والمؤسسات العامة الخميس المقبل

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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اصدر الرئيس المكلف سعد الحريري مذكرة قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء الموافق يوم الخميس الواقع في 20/9/2018. وجاء فيها:
“استنادا إلى المرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية.
تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 10 محرم 1440هـ. الموافق يوم الخميس 20/9/2018 (بمناسبة ذكرى عاشوراء)”.

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