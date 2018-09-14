الغيوم والضباب آتيان.. هذا ما يخبئه الطقس للبنانيين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا الى غائم أحيانا من دون تعديل في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا وتكون ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 الى 30 درجة، في الجبال من 16 الى 26 درجة، في الارز من 12 الى 23 درجة وفي الداخل من 17 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية – غربية، سرعتها من 45 الى 75 كلم/س.

– الانقشاع متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و75 %.

– البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,20، ساعة غروب الشمس: 18,47.