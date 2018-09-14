منخفضات جوّية بدأت تؤثّر على لبنان.. ودول تهزّها الكوارث

فاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” أن المنخفضات الجوّية انحرفت نحو شمال تركيا واليونان وبدأت تؤثّر على لبنان من حيث تراجع درجات الحرارة في البقاع وعلى الجبال،حيث ستبقى مستقرّة على حالها حتى يوم السبت.

طقس لبنان ليوم غد السبت، غائم مع استقرار بالحرارة التي انخفضت بشكل ملحوظ صباح أمس الخميس وستسجّل:

على الساحل: 30/25

الجبال 1200 متر: 25/16

البقاع: 25/15

الرطوبة:85%

الرياح: غربية باردة سرعتها بين 35 و 50 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1012hpa

من جهة أخرى، ما حصل في شمال تركيا بخاصة المناطق المحيطة ب‍اسطنبول، بعد ظهر أمس الخميس، من سيول وفيضانات وتساقط للبرد، سبّب اضراراً في السيارات والمزروعات ومن المنتظر ان يكون ل‍اسطنبول اليوم، حصة كبيرة من هذا الأمطار والرعود.

امّا بالنسبة لإعصار florence، فقد اصبحت North Carolina مدفونة تحت متر من المياه بسبب الرياح التي لامست 250 كلم في الساعة ورفعت موج المحيط الأطلسي الى الداخل اضافة الى الهطولات التي وصلت الى 850 مم وسترتفع النسبة لتصل الى 1000 مم في اليوم.

تحوّلت ولاية North Carolina الى ولاية اشباح، منكوبة، عائمة على وجه المياه، وقد لحقت الأضرار بمحطات الوقود والمنازل والمؤسسات التجارية. وسيبلغ الإعصار ذروته اليوم الجمعة وقبل ظهر السبت.

من شرق اميركا الى شرق اسبانيا التي تعاني من السيول والأضرار التي تحوّلت الى كارثية بسبب ارتفاع نسبة الفيضانات الى المتر في بعض المناطق، وهذا ما جرى ايضاً في تونس والجزائر بعد ظهر يوم الخميس.