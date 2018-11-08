في خطوة جريئة: طفل لبناني عبقري “كش ملك” الاسرائيلي في اسبانيا.. كيف؟

نشر موقع “المرده” مقالاً عن الطفل الزغرتاوي مارك بو ديب (8 سنوات) الذي رفض اللعب مع اسرائيلي ببطولة العالم للشطرنج التي تجري في سانتياغو دي كومبوستيلا قرب العاصمة الاسبانية مدريد للفئات العمرية 8 و10 و12 سنة.

ويقول مارك في دردشة مع الموقع انه “يعشق هذه اللعبة لكنه لا يرغب ابدا مواجهة نظيره الاسرائيلي”، لافتا الى ان “القيمين على البعثة اللبنانية واهله اشترطوا على منظمي البطولة عدم تواجه اي لبناني مع اسرائيلي وانه يفتخر باتخاذ هذا القرار”.

وتقول والدة مارك المحامية الناشطة دميا يمين بو ديب انهم اكتشفوا موهبة مارك في عمر مبكر، وانه شارك في عدة مواجهات، واول دورة تنافس فيها كانت تلك الني نظمها البيت الزغرتاوي على ميدان اهدن حاز فيها مارك على الكأس بالاضافة الى دورات اخرى تمكن من خلالها حصد النجاح وصولا الى تمثيل لبنان اليوم في بطولة العالم في اسبانيا”.

وتشير الى ان لافتة الى ان “مارك يعرف اننا في عداء مع اسرائيل وان من واجبنا كلبنانيين مقاطعة اي اسرائيلي”.

يذكر ان الوفد اللبناني المشارك يتألف من علي الجاويش رئيساً للبعثة، يرافقه عضو إتحاد الشطرنج خالد بديع، مديرة أكاديمية الاهلي صيدا عرب بديع، المدير الفني للأكاديمية سيد الشامية بالإضافة الى دميا يمين بو ديب واللاعبين: محمد الجاويش وأديب ارقه دان (تحت 12 سنة)، محمود بديع وأسماء أرقه دان (تحت 10 سنوات)، آدم أرقه دان ومارك ابو ديب (تحت 8 سنوات).

وختم الموقع مقاله بالقول إن “لعبة الـ”كش ملك” التي يتقنها الطفل الزعرتاوي كشت الاسرائيلي واثبتت مرة جديدة ان اطفالنا بامكانهم ايضا المقاومة على طريقتهم”.