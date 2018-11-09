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بالفيديو: سفير هولندا ينسحب من الجامعة اللبنانية بعد مداخلة طالب: “الحضور صفّق لك أنت”

المصدر: وكالات 0

نشرت الصفحة الرسمية للتعبئة التربوية في “حزب الله”، فيديو ظهر فيه السفير الهولندي في لبنان يان والتمانس خلال مشاركته في ندوة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وفقًا للصفحة.

ولفتت الصفحة الى أنّ “السفير دعا الى نزع سلاح المقاومة”، فردّ عليه أحد الطلاب وسأله: “لماذا لا تتكلّمون عن السيادة اللبنانية التي تُخرق كل يوم جوًا وبحرًا، ولماذا لا تقولون لإسرائيل إنّها تخطّت الحدود”، مضيفًا: “نحن علينا كجيش ومقاومة وشعب أن نحفظ سيادة لبنان”.

وعند انتهاء الطالب من مداخلته، صفّق الطلاب المشاركون في الندوة، فردّ السفير بإعلان انسحابه، قائلاً: “الحضور صفّق لك أنت، يعني أنّه يوافقك”.

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Posted by ‎التعبئة التربوية- الصفحة الرسمية‎ on Thursday, 8 November 2018

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