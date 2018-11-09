بسبب “ماراثون بيروت” الأحد.. تجنّبوا هذه الطرقات!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – بياناً جاء فيه: “تنظم “جمعية بيروت ماراثون” يوم الاحد الواقع فيه 11/11/2018 سباق “بلوم بيروت ماراتون السادس عشر”، بحيث سيبدأ أول سباق عند الساعة 6,20 من التاريخ المذكور، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تدابير السير التالية:

– إقفال جادة اللواء وسام الحسن – في محيط واجهة بيروت البحرية – وسط بيروت، اعتبارا من الساعة 6,00 من يوم الخميس 1/11/2018 ولغاية الساعة 16,00 من يوم الأحد 11/11/2018.

– إقفال ساحة الشهداء من اوتيل “لو غراي” الى جامع محمد الامين بالاتجاهين، اعتبارا من الساعة 6,00 من يوم السبت 10/11/2018 ولغاية الساعة 18,00 من يوم الأحد 11/11/2018.

– إقفال طريق قدموس من الصيفي / بيت الكتائب لغاية بلدية بيروت، اعتبارا من الساعة 3,00 فجرا حتى الساعة 16,00 من يوم الأحد 11/11/2018.

– إقفال شارع الامير بشير من جامع محمد الامين لغاية “مطعم بول”، اعتبارا من الساعة 3,00 فجرا حتى الساعة 16,00 من يوم الأحد 11/11/2018.

– إقفال تقاطع الجنرال فرنسوا الحاج / احمد شوقي اعتبارا من الساعة 3,00 فجرا حتى الساعة 13,00 من يوم الأحد 11/11/2018.

– منع وقوف السيارات على مسارات مسالك السباقات اعتبارا من ليل 10-11/11/2018، ومنع مرورها على مسار السباق اعتبارا من الساعة 6,00 من يوم الاحد 11/11/2018 ولحين الانتهاء، وفقا لما يلي:

مسار سباق الماراتون 42.195 كلم :

– نقطة الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن) – ثم الانعطاف يمينا باتجاه زيتونة باي / عبر شارع الامير مجيد ارسلان – ويمينا باتجاه السان جورج وصولا الى عين المريسة مقابل “مطعم ماكدونالدز” – كورنيش البحر وصولا الى المنارة – الالتفاف 180 درجة والعودة الى جادة باريس (جهة المدينة) وصولا الى “مطعم ماكدونالدز” – يتابع يمينا نحو فندق فينيسيا ويتجه اقصى اليسار من فوق النفق – وصولا الى تقاطع فندق “فورسيزنز” (بعكس وجهة لسير) – الانعطاف يمينا باتجاه تقاطع “بناية كراقله” ويمينا باتجاه تقاطع الجنرال فرنسوا الحاج – يتجه يسارا ثم يمينا بعكس وجهة السير وصولا الى تقاطع عمر الداعوق – يسارا بعكس وجهة السير بإتجاه شارع ويغان مرورا ببلدية بيروت وصولا الى تقاطع الصيفي / بيت الكتائب – الانعطاف يمينا ثم يسارا باتجاه جسر شارل الحلو للوصول الى محطة الوقود (جامع الخضر) – ثم يمينا باتجاه شارع الخضر لبلوغ شارع ارمينيا – ثم يسارا نحو تقاطع برج حمود (الدخولية) عبر جسر برج حمود، وصولا الى الطريق البحرية حتى 100 متر بعد السفارة الكندية – يلتف 180 درجة ليعود على الطريق البحرية ويمر تحت الجسر – الانعطاف يسارا باتجاه كاتدرائية الارمن ويمينا باتجاه “مطعم مانو”- يسارا نحو بلدية برج حمود عبر شارع ارمينيا (بعكس وجهة السير)- وصولا الى تقاطع السكة وينعطف يسارا باتجاه مستديرة الدورة ثم يمينا عند المستديرة – ويمينا للوصول الى مستشفى مار يوسف (بعكس وجهة السير) – شارع اوغست باخوس – اوتوستراد ميرنا الشالوحي عند غاليري الاتحاد – يسارا ثم يمينا نحو الساعة بعدها الى شارع “نيو جديدة” – الانعطاف يسارا من “محلات جي لو” نحو تقاطع ميرنا الشالوحي – يمينا نحو جسر نهر الموت بمحاذاة اوتوستراد بيروت / طرابلس – نحو عمارة شلهوب، طريق بيروت / طرابلس القديمة مرورا بمحلة لزلقا، جل الديب – وصولا الى انطلياس (بعكس وجهة السير) عند محطة الوقود قبل كنيسة مار الياس – ثم الالتفاف 180 درجة ويعود على الجانب الاخر من الطريق وصولا الى عمارة شلهوب – الانعطاف يمينا ليمر بمحاذاة جسر نهر الموت (بعكس وجهة السير) وصولا الى تقاطع “نيو جديدة” – يمينا الى ساعة الجديدة بعدها يسارا ثم يمينا حول ساعة الجديدة – الانعطاف يسارا الى شارع المدافن ثم يمينا الى آخر شارع مار يوحنا مقابل شارع مار تقلا – يمينا لعبور اوتوستراد ميرنا الشالوحي وصولا الى شارع مار يوسف عند محطة الوقود – نحو مستديرة الدورة وينعطف يسارا ثم يسارا باتجاه شارع ارمينيا – يسارا عند تقاطع السكة (بعكس وجهة السير) وصولا الى تقاطع شارع “ايرفان” – الانعطاف يمينا نحو مدخل برج حمود ثم يسارا فوق جسر برج حمود حتى تقاطع كورنيش النهر .

يسارا نحو كورنيش النهر (بعكس وجهة السير) وصولا الى جسر الفيات – الانعطاف يسارا بإتجاه سوق الاحد ثم مباشرة نحو جامعة الحكمة حيث يلتف قبلها 180 درجة – يسارا قبل الوصول الى جسر الواطي ثم يمينا للمرور من جانب “كرم وود” -يسارا نحو جسر الفيات (تحت الجسر) ثم يمينا (بعكس وجهة السير) – على طول كورنيش النهر ليصل الى تقاطع برج حمود – الانعطاف يسارا نحو “مار مخايل” تحت جسر السكة على الجانب الايسر من الطريق ليصل الى مؤسسة كهرباء لبنان – يمينا الى شارع باستور حتى آخر الطريق ثم يمينا فوق الجسر نحو تقاطع بيت الكتائب – يسارا على الاوتوستراد (بعكس وجهة السير) نحو خط الوصول في ساحة الشهداء.

مسار سباق نصف الماراتون 21.1 كلم :

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن)- الانعطاف يمينا باتجاه زيتونة باي عبر شارع الامير مجيد ارسلان – ويمينا باتجاه السان جورج وصولا الى عين المريسة مقابل مطعم ماكدونالدز – الكورنيش البحري وصولا الى المنارة – الالتفاف 180 درجة والعودة الى جادة باريس (جهة المدينة) وصولا الى مطعم ماكدونالدز – الانعطاف يمينا الى فندق فينيسيا ويتجه اقصى اليسار من فوق النفق – وصولا الى تقاطع فندق “فورسيزنز” (بعكس وجهة السير) – الانعطاف يمينا باتجاه تقاطع ب”ناية كراقله” ويمينا باتجاه تقاطع الجنرال فرنسوا الحاج – يتجه يسارا ثم يمينا بعكس وجهة السير وصولا الى تقاطع عمر الداعوق – يسارا بعكس وجهة السير باتجاه شارع ويغان مرورا ببلدية بيروت وصولا الى تقاطع بيت الكتائب – الانعطاف يمينا ثم يسارا باتجاه جسر شارل الحلو للوصول الى محطة الوقود (جامع الخضر) – يمينا باتجاه شارع الخضر لبلوغ شارع ارمينيا – ثم يسارا نحو تقاطع برج حمود (الدخولية) عبر جسر برج حمود وصولاً الى الطريق البحرية حتى 200 متر بعد “السيتي مول” – يلتف 180 درجة ليعود على الطريق البحرية – يمر تحت الجسر ثم ينعطف يسارا نحو كاتدرائية الارمن ويمينا باتجاه “مطعم مانو” – يمينا نحو شارع ارمينيا وصولا الى مدخل برج حمود – يعبر فوق الجسر الى تقاطع كورنيش النهر نحو مار مخايل – يمر تحت جسر السكة (الجانب الايمن من الطريق) وصولا الى مؤسسة كهرباء لبنان – الانعطاف يمينا الى شارع باستور حتى آخر الطريق ثم يمينا فوق الجسر باتجاه تقاطع الصيفي / بيت الكتائب – ثم يسارا على الاوتوستراد بعكس وجهة السير باتجاه خط الوصول في ساحة الشهداء.

مسار سباق الـ 8 كلم :

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن) – الانعطاف يمينا باتجاه زيتونة باي عبر شارع الامير مجيد ارسلان – ثم يمينا باتجاه” السان جورج” وصولا الى عين المريسة مقابل مطعم ماكدونالدز – يتجه نحو المنارة (الجهة البحرية) وصولا الى تقاطع النادي الرياضي – الانعطاف يسارا نحو “سنو سبور” على شارع عرداتي – ثم يمينا نحو شارع التنوخيين وصولا الى تقاطع السادات – يتجه بعكس وجهة السير على شارع الحمراء حتى تقاطع “فرنسبنك” – ثم يسارا نحو شارع روما (بعكس وجهة السير) – يسارا الى شارع المقدسي حتى تقاطع عبد العزيز / “بلوم بنك” – يمينا مرورا بشارع عبد العزيز حتى تقاطع “صوراتي” وصولا الى محطة الوقود – يسارا على شارع كليمنصو الى تقاطع القنطاري حتى باب ادريس – يسارا بعكس وجهة السير نحو اسواق بيروت حتى مبنى جريدة “النهار” – يمينا الى نقطة الوصول في ساحة الشهداء.

مسار سباق الـ 5 كلم :

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن) عكس السير – يمينا على شارع الامير مجيد ارسلان باتجاه “زيتونة باي” ثم “السان جورج” – وصولا الى عين المريسة مقابل “مطعم ماكدونالدز” ثم يسارا قرب جامع عين المريسة – يمينا صعودا نحو المدخل الرئيسي للجامعة الاميركية – يسارا مع وجهة السير الى تقاطع جان دارك – يسارا نحو شارع “صوراتي” وصولا الى محطة الوقود – ثم يسارا على شارع كليمنصو الى تقاطع القنطاري حتى باب ادريس – يسارا بعكس وجهة السير نحو اسواق بيروت حتى مبنى جريدة النهار – يمينا الى نقطة الوصول في ساحة الشهداء.

مسار سباق الـ 1 كلم :

الانطلاق من واجهة بيروت البحرية (جادة اللواء وسام الحسن) بعكس وجهة السير، باتجاه تقاطع فرنسوا الحاج – يتابع بعكس وجهة السير نحو باب ادريس ثم يسارا على شارع ويغان مقابل اسواق بيروت – وأيضا بعكس وجهة السير حتى مبنى جريدة النهار – ثم ينعطف يمينا الى نقطة الوصول في ساحة الشهداء.

لذلك ، يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظا على سلامة المتسابقين وتسهيلا لحركة المرور.

يعاد فتح الطرقات تباعا، بعد مرور آخر العدائين”.